Зарегулированность банковского сектора растёт, и это вызывает опасения как участников рынка, так и экспертов: не становится ли оно главным препоном на пути развития банкинга в России. Однако следует отметить, что тенденция к усилению регулирования очевидна и в других странах, прежде всего — на европейских рынках. Подробности — в материале NEWS.ru.
Проявляется данная зарегулированность в четырёх основных моментах. Первый — огромное количество условий, связанных с информированием клиента, а также многочисленные условия заключения контрактов с ним (кредитные прежде всего). Второе — много излишне детализированной отчётности. Третье — жёсткая политика оценки рисков и вытекающие отсюда высокие требования к формированию резервов. И четвёртое, как итог первых трёх, — готовность чуть что — отозвать лицензию финансового учреждения. В итоге банковская профессия превратилась в деятельность на грани криминальной, рассказал NEWS.ru эксперт компании XCritical, член банковской комиссии РСПП Ян Арт.
Причём главная составляющая этого тренда — усиление защиты потребителя финансовых услуг от рисков. Просто в России всё делают ещё более истово, чем в Европе: менять бордюры — так каждый год, усиливать регулирование — так до скрипа завинченных гаек.
Маркетплейс едва ли помешает развитию банкинга, если будет тем, чем должен быть, — открытой площадкой предложений банковских продуктов. Однако, считает эксперт, он может нивелировать полностью разницу в тарифах и процентных ставках или стать орудием демпинга со стороны крупных кредитных организаций. Но это — пока теоретический риск.
Между тем новые бизнесы Центробанка конфликт интересов не провоцируют, но создают такую возможность.
ЦБ, по сути, создаёт инфраструктуру (если не считать офисной сети), способную заменить собой все банки страны вообще. И это представляется неправильным вектором развития, — сказал Ян Арт.
В свою очередь эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что деятельность банков должна жёстко контролироваться государством, иначе экономика страны будет терпеть не только крупные убытки вследствие отмывания денежных средств и прочих незаконных операций, но и периодически страдать от серьёзных кризисов, вроде тех, что мы наблюдали в 2008-2009 и 2014-2015 годах.
Бизнесмены склонны искать лазейки в любых законах, чтобы «законно» снизить свои издержки — соответственно Центробанк должен пресекать все подобные попытки и максимально подробно расписывать все требования и необходимые процедуры. Однако не обходится и без перегибов.
Если кредитование физических лиц у нас активно развивается, то с корпоративным кредитованием всё гораздо сложнее. Получить займ юрлицу практически невозможно: предпринимателю приходится собирать десятки справок и документов для банка, но это не гарантирует успешный итог процедуры, так как финансовая организация может остаться недовольной залоговым обеспечением, особенно, если речь идет не о производстве, а о сервисной компании.
Дело в том, что требования ЦБ и внутренние регламенты значительно снижают мотивацию банков при обслуживании корпоративных клиентов. Таким образом, предприниматель лишается денег на развитие бизнеса, а банки — хорошего клиента.
В этой связи система быстрых платежей (СБП) — серьёзный шаг, который значительно упростил жизнь многих граждан, но увеличил издержки банков: они вынуждены тратиться на инфраструктуру, практически ничего не получая взамен. Сбербанк не спешит присоединяться к системе, так как лишится монопольного положения: он зарабатывает порядка 18 млрд рублей в год на межгородских переводах. Низкие доходы по транзакциям в данный момент не угрожают самочувствию кредитных организаций, так как они хорошо зарабатывают за счёт дорогого кредитования. Однако, говорит Николаев, если ЦБ будет и дальше смягчать ДКП и прибыль от займов продолжит снижаться, то регулятору придётся пересмотреть свою политику в области транзакций, иначе банковский сектор может пострадать.
Маркетплейс Банка России пока не оказывает существенного влияния на отрасль. Тем не менее, в случае успеха финансового супермаркета и его выхода на новые рынки, например, ипотеки, процентная доходность коммерческих банков должна пострадать. Конкурентная борьба усилится, что может привести к крайне рискованным действиям со стороны организаций, которые встанут перед выбором — потерять бизнес или снижать ставку и брать на себя чрезмерные обязательства. Кроме того, не особо очевидно, как именно проект должен помочь региональным банкам, ведь они также, как и остальные игроки, будут вовлечены в конкурентную борьбу за клиента.
Руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко напомнил, что в декабре прошлого года Сбербанк подверг критике Банк России, который к тому же является его основным акционером, за чрезмерную зарегулированность сектора.
В отличие от США, где кредитным организациям удалось пролоббировать смягчение требований в отношении операций на финансовых рынках с использованием собственных средств, так называемое «правило Волкера», в России напротив регулятивные гайки закручивались. Но тому причина — российская специфика, а именно стремление ограничить закредитованность граждан, возникшее не без давления от Минэкономразвития, на фоне стагнирующих личных доходов.
Так, в крупнейшем банке страны вызвало недоумение повышение со стороны ЦБ коэффициентов риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20% до 200%, что вдвое выше, чем в других странах.
Не согласны в Сбербанке и с ужесточением коэффициентов риска по валютным кредитам, что понизило кредитоспособность банков в сравнении с рынками капитала. Но здесь ЦБ шёл в фарватере политики правительства по дедолларизации. В отношении «претензии» Сбербанка к чрезмерным взносам в фонд обязательных резервов согласиться проще — АСВ в прошлом году не потребовались средства ЦБ, напротив был возвращен долг, а «чистка» банковского сектора по словам регулятора уже прошла основной этап.
В то же время запуск маркетплейса и развитие системы быстрых платежей — явления иного порядка. В этом аспекте регулятор поощряет конкуренцию за счёт сокращения доминирования крупных госбанков. После санации Бинбанка, «Открытия», Промсвязьбанка доля финучреждений с государственным участием в совокупных активах банковской системы возросла до 45% и подобные меры можно только приветствовать. Однако, считает Максименко, ужесточая нормативное регулирование и поощряя конкуренцию, Банк России, тем самым, ограничивает возможности Сбербанка по наращиванию чистой прибыли, что вызвало дискуссию о продаже доли ЦБ правительству. Ещё одним аргументом в пользу этого сценария выступает недовольство правительства тем, что регулятор выплачивает лишь 75% полученных дивидендов Сбербанка, в то время, как Минфин был бы не прочь получать весь объём.
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