Цены на золото продолжают снижаться из-за роста доходности облигаций США

https://static.news.ru/photo/613eee82-915c-11eb-917d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Золото вновь продолжило дешеветь по мере укрепления доллара. Это произошло из-за роста доходности казначейских облигаций США.

Во вторник, 30 марта, спотовая цена на тройную унцию к 13:20 составила $1695,5 (-0,96%). В ходе торговой сессии стоимость драгметалла достигла минимума с 9 марта.

Финансовый эксперт Фавад Разакзада из ThinkMarkets объяснил, что инвесторы ожидают сильного восстановления экономики США. Положительные прогнозы связаны с ростом вакцинации, кроме того стимулирующие меры приводят к тому, что облигации достигли максимумов стоимости. По словам Разакзады, инвесторы предпочитают вкладываться в рисковые рынки акций, а не в золото, сообщает РБК.

В ходе этой торговой сессии стоимость палладия выросла на 0,94% и достигла $2552,32 за унцию, в ходе предыдущей сессии падение составило 5,5%. Серебро подешевело на 0,89% до $24,45 за унцию. Стоимость платины достигла $1176,4 (+0,08%).

Как писал NEWS.ru, директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов считает, что в условиях ускорения инфляции инвесторам не стоит покупать реальные активы, а также уменьшить долю финансовых. По его словам, инвесторам стоит увеличивать в портфелях долю таких биржевых товаров, как сырьё, сельхозпродукция и драгметаллы. Эксперт считает, что инвестировать в них можно в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов, которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы.