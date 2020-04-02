Цену газа для религиозных организаций могут снизить на 20%

https://static.news.ru/photo/85e02608-42e7-11ea-98bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press/Global Look Press

По просьбе патриарха Кирилла религиозные организации РФ могут отнести к категории «население» в документе о формировании цен на газ. Благодаря этому стоимость газа для них снизится примерно на 20%.

Проект постановления правительства РФ подготовлен Министерством энергетики РФ на основании обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 05.11.2019, — цитирует РИА Новости документ.

По действующим приказам ФАС о ценах на газ, его стоимость для промышленности в Москве составляет 4760 рублей за тысячу кубометров, а для населения — 3807 рублей.

Как писал NEWS.ru, спотовые цены на газ в Европе из-за рекордных остатков газа в подземных хранилищах и под давлением растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) опустились до уровня внутрироссийских цен. Цены на газ падают ниже $80 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные спотовых площадок. По итогам торгов 30 марта, цена газа на National Balancing Point сложилась на уровне $77,7 за тысячу кубометров. На главной европейской торговой площадке TTF — $79,97 за тысячу кубов.