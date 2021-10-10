Центробанк выпустит в обращение новую сторублёвку в конце 2022 года

Центробанк наладит производство и выпустит обновлённую сторублёвую купюру в конце 2022 года. Эскизный проект банкноты уже утверждён, сообщают «Известия».

Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счётно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту, — рассказал газете зампред ЦБ Михаил Алексеев.

В заметном количестве россияне увидят модифицированные сторублёвки через год. Для начала их будут распределять по кредитным организациям, чтобы протестировать оборудование. По словам Алексеева, не стоит ждать, что новая банкнота сразу заменит нынешние сто рублей и рынок будет наводнён ими.

Центробанк заявил о намерении обновить купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей в мае. Дизайн банкнот меняют, чтобы внедрить новые методы защиты от подделок.

Ранее сообщалось, что новые сторублёвые банкноты будут отличаться от нынешних более крупными цифрами. На них появятся специальные рельефные метки. Их цветовая гамма будет совпадать с нынешней, но оттенок окажется чуть другим.