Официальный курс американской валюты на 1 января 2020 составляет 61,9057 рубля за доллар США. Это означает, что показатели не изменились по сравнению с предыдущим днём.
Стоимость евро, объявленная Центральным банком РФ — 69,3777 рубля (снижение на 0,05%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская валюта за 2019 год выросла по отношению к доллару на 9,3%(61,99 руб.) и евро (до 69,47 руб.).Выросла нефть марки Brent с $53,8 за баррель до $66,63. В рублях цена составила 4,14 тыс. рублей.
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