https://static.news.ru/photo/f3bae05a-2bb3-11ea-aed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный курс американской валюты на 1 января 2020 составляет 61,9057 рубля за доллар США. Это означает, что показатели не изменились по сравнению с предыдущим днём.

Стоимость евро, объявленная Центральным банком РФ — 69,3777 рубля (снижение на 0,05%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская валюта за 2019 год выросла по отношению к доллару на 9,3%(61,99 руб.) и евро (до 69,47 руб.).Выросла нефть марки Brent с $53,8 за баррель до $66,63. В рублях цена составила 4,14 тыс. рублей.