Центробанк усилит контроль за финансовыми организациями

https://static.news.ru/photo/f09d1192-bc97-11eb-844b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России усилит надзор за продажами финансовыми организациями своих продуктов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передаёт агентство ПРАЙМ.

Ранее был принят закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам.

Мы со своей стороны будем усиливать поведенческий надзор. Помните, раньше у нас такого практически не было? Мы осуществляли надзор за финансовым состоянием финансовых институтов. Несколько лет назад мы приняли решение развивать поведенческий надзор, и у нас есть такие законодательные основания, — заявила Набиуллина, выступая в Госдуме.

Регулятор уже неоднократно выражал опасения относительно приобретения физлицами через офисы банков сложных финансовых инструментов. В мае Госдума приняла закон, согласно которому такие покупки станут доступны только после тестирования граждан. Оно будет запущено 1 октября текущего года. Если организации будут нарушать запрет, а также предоставлять неполную или недостоверную информацию об особенностях и рисках финансового продукта, ЦБ сможет потребовать выкупить его назад у неквалифицированных инвесторов.

Прохождение тестирования на квалифицированного инвестора должно помочь людям понять, что они покупают и на каких условиях. Мы будем смотреть, как это тестирование совершается, чтобы действительно это была не формальная процедура, — добавила Набиуллина.

В первом квартале текущего года Центробанк выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. За год их число увеличилось почти вдвое. Основной причиной роста финансовых махинаций эксперты считают низкие ставки по банковским депозитам. Из-за этого россияне стали чаще интересоваться инвестиционными операциями на рынке ценных бумаг, при этом многие приобретают их в мошенническом интернет-банкинге.

Как сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид, фишинговых сайтов и сайтов нелегальных кредиторов принят в первом чтении и уже летом этого года может начать действовать.