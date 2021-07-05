Центробанк рассказал о возвращении 10-рублёвых купюр

Центробанк в 2025 году начнёт вновь печатать 10-рублёвые купюры, но уже с новым дизайном и характеристиками. Монеты того же номинала будут ещё и чеканить, сообщают «Известия».

Купюры в 10 рублей начали заменять монетами, поскольку бумажные банкноты быстро изнашивались и их приходилось допечатывать. На сегодня с этими же деньгами возникла другая проблема: монеты долговечны, но оседают при этом у людей в копилках, поэтому их приходится дочеканивать.

В этом смысле можно говорить об эволюции по спирали. <...> С выпуском модернизированных банкнот экономика денежного обращения станет ещё более эффективной, — поясняет зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев.

Что касается новых банкнот, они будут покрыты защитным составом и не уступят по прочности полимерным деньгам. Выпуск банкнот планируется начать в 2025 году. Но при этом и монеты будут чеканить, хотя и в меньшем объёме.

Бумага, на которой будут напечатаны десятирублёвки, будет обладать антимикробными свойствами. Этот материал уже используется при печатании 200-рублёвых купюр.

Обновится и дизайн 100-рублёвой купюры.

Пока могу только сказать, что на лицевой стороне банкноты номиналом 100 рублей будут изображения одного из объектов, который находится на Красной площади, Московского университета, комплекса «Зарядье», Останкинской и Шуховской телебашен, — пояснил Алексеев.

Как сообщалось ранее, зампред Банка России Михаил Алексеев рассказал, как будут выглядеть обновлённые купюры. Дизайн выбирали экспертные группы Центробанка.