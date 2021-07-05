Центробанк рассказал о возвращении 10-рублёвых купюр

Центробанк в 2025 году начнёт вновь печатать 10-рублёвые купюры, но уже с новым дизайном и характеристиками. Монеты того же номинала будут ещё и чеканить, сообщают «Известия».
Купюры в 10 рублей начали
В этом смысле можно говорить об эволюции по спирали. <...> С выпуском модернизированных банкнот экономика денежного обращения станет ещё более эффективной, — поясняет зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев.
Что касается новых банкнот, они будут покрыты защитным составом и не уступят по прочности полимерным деньгам. Выпуск банкнот планируется начать в 2025 году. Но при этом и монеты будут чеканить, хотя и в меньшем объёме.
Бумага, на которой будут напечатаны десятирублёвки, будет обладать антимикробными свойствами. Этот материал уже используется при печатании 200-рублёвых купюр.
Обновится и дизайн 100-рублёвой купюры.
Пока могу только сказать, что на лицевой стороне банкноты номиналом 100 рублей будут изображения одного из объектов, который находится на Красной площади, Московского университета, комплекса «Зарядье», Останкинской и Шуховской телебашен, — пояснил Алексеев.
Как сообщалось ранее, зампред Банка России Михаил Алексеев рассказал, как будут выглядеть обновлённые купюры. Дизайн выбирали экспертные группы Центробанка.