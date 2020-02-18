https://static.news.ru/photo/62420b32-5249-11ea-8028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России предложил ввести новые условия для выявления случаев отмывания получаемых из-за рубежа денег через некоммерческие организации (НКО).

Отмечается, что к сомнительным финансовым операциям могут быть причислены перечисления в пользу НКО от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа. Такое нововведение объясняется тем, что прежние критерии подозрительности устарели.

Их не меняли уже много лет, и это неправильно. Мы их дополняли, мы их как-то совершенствовали, но не пересматривали в том смысле, что они должны меняться в соответствии с реальными рисками и угрозами, — цитирует ТАСС зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина.

Он добавил, что поправки вносились по инициативе Росфинмониторинга. Это сотрудничество позволит исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций.

Ранее NEWS.ru сообщил, что важнейшими изменениями в новых правилах блокировки счетов является внесение в них правил отнесения операций, связанных с использованием различных цифровых и IT-технологий, к сомнительным. Из-за их активного развития подобные методы стали всё больше применяться для отмывания денег и других мошеннических действий.