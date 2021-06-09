Центробанк отозвал лицензию у Энергомашбанка

https://static.news.ru/photo/94bd537a-c8ed-11eb-9fa3-96000091f725_660.jpg Фото: energomashbank.ru

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Энергомашбанка. Как сообщается на официальном сайте регулятора, такое решение принято из-за утраты собственного капитала и нарушения федеральных законов.

В связи с существенными кредитными рисками и низким качеством активов исполнение Энергомашбанком требований Банка России о доформировании необходимых резервов привело к полной утрате капитала, — говорится в решении ЦБ.

Кроме того, банк своевременно не исполнял обязательства перед кредиторами, а его руководство не принимало меры по повышению финансовой устойчивости кредитной организации.

Регулятор отметил, что Энергомашбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут всю сумму вложенных средств, но не более 1,4 млн рублей.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у московского РФИ Банка. До этого в отношении РФИ Банка уже применялись различные меры, теперь полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Банк занимался вовлечением в проведение операций, связанных с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Банк России отозвал также лицензии на осуществление банковских операций у Заубер Банка, московского банка «ИРС» и казанской расчётной небанковской кредитной организации «Нарат».