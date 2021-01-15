Центробанк обнаружил 220 финансовых пирамид в 2020 году

https://static.news.ru/photo/0dc309c0-57ad-11eb-9de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Центробанк зафиксировал в прошлом году деятельность 220 финансовых пирамид. В позапрошлом году их было 237.

Об этом рассказал глава департамента регулятора по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке Валерий Лях.

За 2020 год количество финансовых пирамид, которое мы выявили, это порядка 220, — сказал Лях в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» .

Почти 25% выявленных финансовых пирамид были ориентированы на инвестиции в псевдо-криптовалюты. Проверить, есть ли у компании лицензия, можно на сайте Центробанка.

Накануне более 260 жителей Кабардино-Балкарии обратились в полицию по факту мошенничества на 100 млн рублей. По предварительным данным, жители республики стали жертвами финансовой пирамиды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичным полицейским удалось поймать злоумышленников, которых подозревают в обмане пожилых граждан. Им предлагали инвестировать деньги в строительство супермаркетов.