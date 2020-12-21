Центробанк не планирует использовать цифровой рубль для вкладов

https://static.news.ru/photo/e070b5ea-4392-11eb-929f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и выдачи кредитов. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

В той модели, которую мы рассматриваем в качестве базовой концепции цифровой валюты, создание депозитов в цифровой валюте Центрального банка не рассматривается. Депозиты в цифровом рубле не будут предусмотрены, не будут являться частью механизма цифрового рубля точно так же, как и кредиты в цифровом рубле тоже выдавать будет невозможно, — цитирует ТАСС Заботкина.

Он также отметил, что ЦБ, запуская цифровую валюту, не планирует конкурировать с банковским сообществом за приём депозитов на рынке сбережений.

В октябре ЦБ представил в своём докладе концепцию цифрового рубля. Регулятор обозначил, что он получит форму уникального кода и будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию будет осуществлять Банк России.

Как писал NEWS.ru, ранее Центробанк РФ счёл идею цифрового рубля многообещающей для экономики страны. По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, перспектива запуска проекта в ближайшем будущем очень реальна, «пилот» возможен в конце 2021 года. Она отметила, что ЦБ РФ не ставит задачу вытеснить бумажные деньги с введением цифровых.

Набиуллина подчеркнула, что максимальная конфиденциальность является одним из основных условий введения цифрового рубля.