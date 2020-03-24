https://static.news.ru/photo/ece1676a-6dab-11ea-b99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России рекомендовал кредитным организациям принять меры профилактики в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Среди прочего предложено ограничить приём и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла.

Это необходимо в связи с невозможностью провести санитарное обеззараживание купюр, пояснили в Центробанке.

Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: приём банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке, — сказано в сообщении регулятора.

Там посоветовали перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы выдерживать их в течение трёх-четырёх дней. Такой, по данным Роспотребнадзора, является продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе.

Помимо этого, банкам предложено регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а инкассаторам — работать с использованием индивидуальных средств защиты.

Ранее, как писал NEWS.ru, вирусолог Денис Колбасов назвал сомнительной возможность заражения коронавирусом через купюры. По его мнению, это избыточные опасения.