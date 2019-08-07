Центробанк обнаружил в санируемом Московском индустриальном банке «единый центр управления полётами». Он координировал действия порядка 50 заёмщиков со всей страны, на долю которых приходилось около 80 млрд рублей.
Все эти заёмщики управлялись так называемым единым центром управления полётами, который находился в банке. Около 80 млрд рублей приходится именно на этих заёмщиков, — рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Как писал News.ru, Банк России обеспокоен ростом необеспеченного потребительского кредитования в 2019 году. Об этом сообщила директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова. По её словам, темпы роста такого кредитования в 2018 году составили 22%, а в мае текущего года — 25,3%. Обязательные правила расчёта банками и микрофинансовыми организациями предельной долговой нагрузки клиентов смогут защитить россиян от лишних кредитов.