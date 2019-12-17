Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Курс доллара после начала торгов на МосБирже вырос по сравнению с предыдущей сессией на 13,5 копейки и достиг 62,58 рубля. Курс евро прибавил 10,25 копейки и составил 69,71 рубля.

Индекс МосБиржи увеличился на 0,3% и составил 3015,13 пункта. Ранее NEWS.ru сообщал, что значение индекса РТС в ходе торгов 12 декабря впервые за шесть лет превысило 1491 пункт. В предыдущий...