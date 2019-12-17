Стоимость тройской унции палладия впервые в истории превзошла отметку в $2 тысячи. Показатель зафиксирован 17 декабря текущего года. Эксперты связали повышение цен с опасениями за предложение металла.
Химический элемент используют для изготовления выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие государства ужесточают требования к экологической безопасности транспорта, спрос будет расти,
Ранее NEWS.ru курс доллара после начала торгов на МосБирже вырос по сравнению с предыдущей сессией на 13,5 копейки и достиг 62,58 рубля. Курс евро прибавил 10,25 копейки и составил 69,71 рубля.
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