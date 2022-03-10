ЦБ запретил банкам брать комиссию с физлиц за выдачу долларов

Центробанк запретил банкам взимать комиссию с физлиц за выдачу со вкладов или счетов долларов США. Ограничение действует до 9 сентября, говорится в сообщении регулятора.

Банки, которые уже взяли комиссию за выдачу наличной валюты, начиная с 9 марта, должны вернуть её. Для этого клиент должен подать заявление, возврат комиссии производится в течение трёх дней. Это же касается и взимания комиссии за конвертацию валют в доллары, «если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США», уточняет ЦБ.

Если клиенту выданы средства в размере до $10 тысяч, комиссия, удержанная в рублях зачисляется на счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению.

Центробанк уточнил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов россиян. Выдача валюты со счетов, открытых до 9 марта, осуществляется в долларах по курсу банка.

При этом выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют в доллары США, — поясняет регулятор.

Временный порядок дополнен нормами по переводу денег без открытия банковского счёта и средств, учитываемых банками как остаток на электронных кошельках, начиная с 12 марта.

Ранее Центробанк разъяснил правила выдачи валютных вкладов в банках на фоне новых ограничений. Вкладчик сможет получить до $10 тысяч наличными в каждом банке, где у него был открыт валютный счёт, а остальную сумму он получит в рублёвом эквиваленте по официальному курсу Банка России на день выдачи.