ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии

https://static.news.ru/photo/b7bbb34c-9a24-11ea-81b4-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: XinHua/Global Look Press

Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии. Так Каракас попытается вернуть хранящиеся в Лондоне слитки золота на €930 млн.

Они нужны властям Венесуэлы для борьбы с коронавирусом. Боливарианской Республике необходимо закупить медицинское оборудование, лекарства и продукты питания, говорится в поданном в суд документе, сообщает агентство Reuters.

Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике. Там зафиксировано 618 случаев заражения коронавирусом и десять летальных исходов.

Проволочки со стороны Банка Англии серьёзно препятствуют усилиям Венесуэлы и ООН побороть коронавирус в стране, — отметил защитник.

Банк Англии начиная с января 2020 года отказывает Каракасу в выдаче слитков золота. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отмечал, что в Лондоне хранится 80 тонн венесуэльского золота.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тегеран предостерёг Вашингтон от преследования своих судов. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи рекомендовал не преследовать иранские танкеры, идущие в Венесуэлу. При этом глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором потребовал США уважать международное право, в частности свободу судоходства.