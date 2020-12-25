ЦБ снизил официальный курс евро на полтора рубля

https://static.news.ru/photo/bbe4d11c-46a2-11eb-9a59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный курс евро, установленный Центробанком РФ на выходные и понедельник, снизился сразу на 1,47 рубля — до 89,87 рубля. Официальный курс доллара также был снижен более чем на рубль: с 74,84 до 73,69 рубля.

Стоимость бивалютной корзины из расчётов ЦБ на последующие три дня упала на 1,29 рубля, до 80,97 рубля, свидетельствуют данные Центрального банка.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению финансиста Артёма Тузова, маловероятно, что в ближайшем будущем рубль сможет достаточно укрепиться, чтобы курс доллара к российской валюте опустился до 65 рублей.

Он напомнил, что в 2019 году курс доллара закреплялся в районе 61–63 рублей из-за роста мирового рынка нефти, когда стоимость барреля нефти Brent поднималась до $66. Однако с началом пандемии цены на нефть снова вернулись к снижению.

Эксперт подчеркнул, что спрос на нефть в 2021 году начнёт постепенно восстанавливаться, но ожидать резкого скачка цен на нефтяном рынке и, как следствие, значительного укрепления рубля к американской валюте не стоит.