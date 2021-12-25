ЦБ с 2022 года возьмёт под контроль все переводы россиян

Данные о всех денежных переводах физических лиц собирается просить Банк России у финансовых организаций, в том числе личную информацию отправителей и получателей, сообщает РБК. Источники сообщили изданию, что основной причиной такого решения является оптимизация предоставления данных банками.

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами. Из неё следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, — сообщает автор материала.

Представитель ЦБ пояснил изданию, что основной целью введения новых форм отчётности является оптимизация предоставления данных банками и получение актуальной информации о платёжных услугах. Он уточнил, что использоваться они будут для анализа рынка по России, в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.

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