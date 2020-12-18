https://static.news.ru/photo/53220a22-4126-11eb-97b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦБ РФ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, передаёт пресс-служба регулятора по итогам собрания совета директоров. В ведомстве добавили, что будут оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения показателя, учитывая высокую неоднородность нынешних трендов в экономике и динамике цен.

Последний раз Банк России снижал свою ключевую ставку в конце июля. Потом два заседания подряд она не менялась, хотя регулятор давал понять, что дальнейшее смягчение монетарной политики вполне возможно. В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ставки ещё имеется.

В ЦБ отметили, что инфляция складывается выше прогноза регулятора и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Кроме того, ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире куда меньше сдерживает экономическую активность, чем во втором квартале. Эксперты также считают, что основная причина такого решения Банка России — ускорившийся в последнее время рост потребительских цен. Провоцировать их ещё одним уменьшением ставки было бы слишком рискованно, пишет RNS. Согласно прогнозу ЦБ, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2021-м 3,5–4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦБ РФ предложил распространить период охлаждения, в течение которого граждане могут отказаться от лишней страховки любых услуг, оформленной вместе с кредитом. Жалобы на навязывание подобных продуктов составляют около 10% от всех обращений к регулятору, рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что сейчас обсуждается текст поправок в закон о потребительских займах.