ЦБ РФ уличил банки в оформлении двух страховок на кредит

https://static.news.ru/photo/e1a71c5c-8e28-11eb-8e98-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдельные кредитные организации в РФ начали практиковать оформление двух страховок при выдаче ссуды, при этом стоимость дополнительного страхования при досрочном погашении займа не возвращают.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов рассказал об этом на всероссийской банковской конференции в ТАСС.

Отдельные организации начали разделять страховку на обязательную, при досрочном возврате которой потребитель может получить совершенно незначительную сумму. И вот основную сумму [занимает] вторая страховка, вдруг ни с того ни с сего появилось две страховки. Появилась вторая, которую добровольно активно клиент хочет приобрести, со слов поставщика услуги. И она составляет значительную сумму и её уже клиент вернуть не может, — заметил Колганов.

Представитель ЦБ сообщил, что регулятор изучает ситуацию и намерен добиться отмены практики двойного страхования. Колганов также указал, что ряд банков автоматически подключают допуслуги клиентам, если те не отреагировали на предложение, присланное в СМС. Он подчеркнул, что это «безусловно, не является правильным».

С 1 сентября 2020 года в РФ действует закон, согласно которому заёмщик при досрочном погашении кредита имеет право на компенсацию части стоимости страховки.

Как писал NEWS.ru, ЦБ приказом от 26 марта отозвал лицензию на банковские операции у чебоксарского «Мегаполиса». По объёму активов кредитная организация занимала 234-е место в РФ. По данным регулятора, финансовая структура нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России.