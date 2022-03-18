ЦБ разрешил МосБирже операции для нерезидентов из недружественных стран

Банк России разрешил Мосбирже осуществление некоторых операций в интересах нерезидентов из недружественных РФ стран в период с 21 марта по 1 апреля. Разрешение выдано с целью снижения обязательств, которые возникли из сделок, заключённых до 28 февраля текущего года, сообщается на сайте биржи.

ЦБ разрешил проведение клиринга и исполнение обязательств по итогам клиринга с возможностью проведения необходимых сделок для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств, заключение зарывающих сделок, осуществление переводов ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев, сделки с целью переноса (пролонгации) обязательств участников клиринга и их клиентов — нерезидентов и некоторые другие операции.

Разрешение предполагает возможность профессиональных участников рынка осуществлять на бирже операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 21 марта на МосБирже возобновятся торги в сегменте облигаций федерального займа (ОФЗ). Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что они были приостановлены во избежание резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации, а теперь будут постепенно возобновляться. ЦБ сам готов выcтупить покупателем, чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеcпечить сбалансированную ликвидность в данном cегменте в период возобновления торгов.