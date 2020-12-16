ЦБ продлил на полгода перевод пенсионеров на карты «Мир»

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Окончательный переход пенсионных и социальных выплат россиян на карту «Мир» отложен до 1 июля 2021 года. Такое решение приняли в Центральном Банке РФ.

До этой даты граждане смогут получать выплаты на карты Visa и MasterCard. Причём, если срок действия платёжных карт у пенсионеров истечёт, Центробанк рекомендовал обеспечивать им доступность операций.

Кроме того, кредитным организациям посоветовали информировать клиентов о возможности отказаться от продления имеющихся карт и истекающим сроком действия.

ЦБ также рекомендовал банкам организовать дистанционное взаимодействие с клиентами, получающими пенсии и соцвыплаты на платёжные карты.

В начале 2020 года, сославшись на требование законодательства, Пенсионный фонд России сообщил, что пенсионерам необходимо получать выплаты только на карты «Мир». У тех, кто оформил пенсию в 2017 году или позже, такая карта уже есть. Остальным пожилым людям дали время перейти на новое платёжное средство до 1 июля. Потом из-за пандемии коронавируса срок сдвинули на 1 октября, а затем и до Нового года.

Вместе с тем, будут сохранены иные способы получения пенсий, которые действовали прежде: на счёт в банке, не привязанный к карте, и наличными в отделении почты.

Что касается карты «Мир», то получить карту просто — достаточно обратиться в свой банк с заявлением о её выпуске. В условиях пандемии её могут доставить на дом. Для пенсионеров по закону обслуживание и выпуск карты «Мир» является бесплатным, писал NEWS.ru.