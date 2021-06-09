ЦБ предостерёг россиян от советов «инвестиционных» Telegram-каналов

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Глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил начинающих инвесторов об опасности следования советам некоторых Telegram-каналов, поскольку их аналитика является низкокачественной и зачастую направлена на совершение мошеннических действий. Об этом сообщает ТАСС.

Появляется такой вид мошенничества — это рекомендации в Telegram-каналах о том, что покупать, когда покупать. Эта такая «аналитика». Всегда аналитика в финансовой индустрии была уделом очень крутых профессионалов, которые аналитикой зарабатывают себе на жизнь и занимаются этой аналитикой всю свою жизнь. И тут появляется куча горе-аналитиков в Telegram-каналах, которые даже не подписываются, как их зовут, — сообщил Лях на Дальневосточном МедиаСаммите.

Он назвал это «лохотроном», потому что в данном случае неизвестно, кому именно доверяешь деньги. Лях подчеркнул, что рекомендации таких Telegram-каналов бывают ничем не подкреплены, но за счёт того, что у них десятки или сотни тысяч подписчиков, люди им верят и думают, что они открывают истину, которая поможет им заработать.

Подобные каналы нацелены на тех граждан, которые не обратили внимания на финансовые пирамиды или других нелегальных игроков на рынке и ранее не попадались на удочку мошенников, — уверен эксперт.

Ранее стало известно, что Россия возглавила список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз. В этом году количество обнаруженного вредоносного программного обеспечения (ПО) в данной категории во всём мире выросло на 18,6%. По мнению экспертов международного разработчика антивирусного программного обеспечения Eset, связано это с возросшей ценой на криптовалюты, что делает их привлекательной целью для преступников. В этом году в РФ было зафиксировано 8,9% от общего числа атак. Далее следуют Таиланд и Перу — с 5,6% и 5,3% соответственно.

Как пояснил руководитель отдела аналитики и автоматизации Eset в России Алексей Говядов, многие сейчас скачивают первое попавшееся приложение со словом crypto, особо не вникая в детали. Неопытные инвесторы вкладывают небольшие суммы, что также выгодно мошенникам, так как вероятность серьёзного разбирательства из-за потерянных $10 невелика.