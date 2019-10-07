https://static.news.ru/photo/ae721f2e-e8d1-11e9-a1ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

QIWI и Ассоциация ФинТех направили в Центробанк предложение снять запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Речь идёт о пользователях «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем — для того чтобы пополнить кошелёк, им нужно будет проходить процедуру идентификации.

В направленном в ЦБ документе предлагается разрешить физическим лицам пополнять электронные кошельки наличными без прохождения идентификации, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает пяти тысяч рублей. Это удобно для пользователей социальных сервисов, таких как карты школьников, транспортные карты, корпоративные карты.

Кроме того, операторы предложили отменить процедуру упрощённой идентификации пользователей для переводов между физическими лицами. По мнению экспертов, это может привести к оттоку клиентов и возврату к расчётам в наличной форме, передаёт РБК .

Ранее News.ru сообщал, что российские пользователи сервисов «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay вскоре не смогут анонимно пополнять интернет-кошельки. Это будет возможно только после идентификации личности. По словам советника председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурада Салихова, данный запрет является закономерным этапом борьбы российских властей с теневой экономикой.