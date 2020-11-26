ЦБ предложил новый механизм выявления случаев отмывания денег

https://static.news.ru/photo/cec43596-307e-11eb-aa92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский Центробанк планирует пересмотреть принципы оценки случаев обналичивания и отмывания денег.

Регулятор планирует создать базу данных юрлиц, обсуживающихся в различных российских банках, и вести по ним статистику, чтобы определять их благонадёжность. Об этом свидетельствует разрабатываемый регулятором проект поправок в российское законодательство, сообщает РБК со ссылкой на имеющуюся у редакции копию документа.

Согласно проекту, Банк России и кредитные организации будут совместно отслеживать подозрительную деятельность юрлиц и распределять их с точки зрения благонадёжности по трём категориям — красная зона, жёлтая и зелёная.

Компании, попадающие в «красную зону» — с высокими рисками сомнительных операций по обналичиванию или отмыванию денежных средств — могут попасть в чёрные списки банковской системы РФ.

В то же время проект призван снизить нагрузку на малый бизнес, попадающий в «зелёную зону» — за счёт того, что компаниям придётся реже дублировать запросы и документы в разные банки — всё это будет доступной в общей базе данных.

Оценивать уровень благонадёжности компаний будет Центробанк. В то же время кредитные организации смогут опротестовать решение ЦБ в отношении того или иного юрлица, если сочтут его неверным.

По предварительной оценке ЦБ, на сегодняшний день 99% российских компаний попадают в «зелёную зону», а к категории компаний с наименьшим уровнем доверия можно отнести лишь 0,7% российских юрлиц. Как отмечают Банке России, оценки регулятора совпадают с мнением банков в 95% случаев.

Попавшие в «красную зону» организации не смогут открывать новые счета в российских банках и дистанционно проводить операции, в том числе лишатся доступа к Системе быстрых платежей. При этом частично с ограничениями может столкнуться потенциально благонадёжная компания, связавшаяся с контрагентом из «красной зоны», отмечается в сообщении.

Компаниям из «зелёной зоны» будет выделен определенный кредит доверия: за их операциями будут следить менее пристально, а также банки не смогут отказывать «зелёным» компаниям в проведении денежных переводов.

В жёлтую категорию попадут фирмы с промежуточным статусом, они станут объектом наблюдения со стороны финмониторинга и их операции могут быть приостановлены в случае, если регулятор сочтёт их подозрительными.

В сообщении подчёркивается, что новая система оценки банковских клиентов коснётся только юридических лиц, на частных клиентов она распространяться не будет.