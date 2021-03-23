ЦБ предложил не допускать к финансовой сфере осуждённых за утечки данных

https://static.news.ru/photo/43d9d402-8bb1-11eb-bd97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России предложил ограничить право на работу в финансовой сфере гражданам, ранее осуждённым за нарушения банковской тайны, ставшие причиной утечки данных. Об этом сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артём Сычёв.

На заседании комитета Госдумы по борьбе с киберпреступлениями он подчеркнул, что ЦБ поддерживает идею радикального усиления охраны банковской тайны и ужесточения наказаний в этой сфере. По его мнению, предусмотренное статьёй 183 УК РФ возмездие «не соответствует тяжести последствий, которые возникают в ходе неправомерного оборота персональных данных».

Мы прекрасно понимаем, что утяжеление этих наказаний действительно требуется, и, очевидно, имеет смысл вводить такое наказание, как ограничение права заниматься деятельностью в финансовой сфере тем людям, которые по этой статье осуждены, — цитирует Сычёва ПРАЙМ.

Согласно озвученным предложениям, структуру 183 статьи предлагается изменить, выделив из неё наказание за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. Наказание за такое преступление может составить до 10 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что с 17 марта 2021 года банки обязаны выдавать налоговикам сведения, отнесённые к банковской тайне. В силу вступили поправки в Налоговый кодекс.