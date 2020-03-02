Центробанк предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка в связи с волатильностью финансовых рынков.
Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря, чтобы было больше возможностей защитить интересы бюджета, — цитирует ТАСС первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву.
Как писал NEWS.ru, министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, как при покупке контрольного пакета акций Сбербанка правительство смогло избежать нарушения бюджетного правила. По его словам, инвестированные в покупку акций Сбербанка средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) возвращаются в бюджет в виде прибыли Центрального банка. Министр пояснил, что таким образом нефтегазовые доходы, за счёт которых формируется ФНБ, переформатируются «не в нефтегазовые доходы».