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В Промсвязьбанке (ПСБ) выявили новую аферу с участием экс-председателя правления ПСБ Дмитрия Ананьева. Он сам себе выдал кредит в 1,395 млрд рублей по ставке 8,5% годовых и положил эти деньги на депозит супруги под 12,9%. Эта сделка принесла им 17 млн рублей, которые теперь через суд пытается взыскать новое руководство банка.

В исковом заявлении, по данным «Коммерсанта», говорится, что в действиях экс-банкира была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема. По закону одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому...