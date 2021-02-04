ЦБ понизил официальный курс евро на пятницу до 90,92 рубля

https://static.news.ru/photo/78141070-66e0-11eb-9197-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный курс евро расчётами на пятницу и выходные дни снизился по сравнению с сегодняшним днём на 64 копейки — до 90,92 рубля. Официальный курс доллара снизился на 35 копеек — до 75,73 рубля, свидетельствуют данные Центробанка.

Официальный курс доллара на сегодня 76,08 рубля, курс евро — 91,56 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на ближайшие три дня, снизилась на 48 копеек — до 82,57 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены апрельских фьючерсов на нефть Brent на торгах в четверг превысили отметку в $59 за баррель. Стоимость Brent продемонстрировала такой скачок впервые с 21 февраля 2020 года. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI выросла на 0,77%, до S56,12 за баррель.

Аналитики говорят, что укрепление нефти связано с недавним решением Саудовской Аравии сократить добычу на один миллион баррелей в день в феврале и марте. Однако ситуация не является идеальной, ведь у ОПЕК+ по-прежнему нет равновесия, не все участники соглашения выполняют обязательства, пишет РИА Новости.