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ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков

09:55, 11 декабря 2020

Банк России принял лишение об отзыве банковских лицензий у двух кредитных организаций — банков «ФинТех» и «Онего».

Отзыв лицензий связан с сомнительными банковскими операциями и обслуживанием организаторов нелегальных азартных площадок в интернете, сообщает РБК.

«ФинТех» по величине активов занимал 241-е место в банковской системе РФ, «Онего» — 308-е место.

Деятельность Банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов, — сообщил регулятор, добавив, что также кредитная организация занималась сомнительным выводом средств клиентов за рубеж.

Также ЦБ отметил, что «ФинТех» неоднократно нарушал ограничения, которые вводил Банк России в отношении отдельных банковских операций кредитной организации.

Руководство обеими банками передано временной администрации.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ аннулировал лицензию Дом-Банка по просьбе администрации кредитной организации.

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