ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков

Банк России принял лишение об отзыве банковских лицензий у двух кредитных организаций — банков «ФинТех» и «Онего».
Отзыв лицензий связан с сомнительными банковскими операциями и обслуживанием организаторов нелегальных азартных площадок в интернете,
«ФинТех» по величине активов занимал 241-е место в банковской системе РФ, «Онего» — 308-е место.
Деятельность Банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов, — сообщил регулятор, добавив, что также кредитная организация занималась сомнительным выводом средств клиентов за рубеж.
Также ЦБ отметил, что «ФинТех» неоднократно нарушал ограничения, которые вводил Банк России в отношении отдельных банковских операций кредитной организации.
Руководство обеими банками передано временной администрации.
Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ аннулировал лицензию Дом-Банка по просьбе администрации кредитной организации.