ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков

Власти РФ рекомендовали бизнесу установить розничные цены на подсолнечное масло не более 110 рублей за литр, а на сахар — не более 45 рублей за килограмм.

Как сообщили РИА Новости осведомлённые источники, бизнесу было рекомендовано придерживаться определённого уровня розничных цен: на подсолнечное масло — не более 110 рублей (за литр), на сахар — 45 рублей (за...