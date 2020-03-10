Банк России 10 марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.
Об этом
Также Центробанк увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус, нестабильность и паника на мировых рынках могут способствовать падению курса рубля до 90 единиц за доллар и до 95 — за евро. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Прогноз аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая выглядит более оптимистичным. По его мнению, в нынешних условиях потолком роста для иностранной валюты могут стать отметки в 75 рублей за доллар и 80 рублей — за евро.
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