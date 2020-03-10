https://static.news.ru/photo/1ef94760-51e4-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look

Банк России 10 марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Отмечается, что упреждающая продажа будет идти до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.

Также Центробанк увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус, нестабильность и паника на мировых рынках могут способствовать падению курса рубля до 90 единиц за доллар и до 95 — за евро. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Прогноз аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая выглядит более оптимистичным. По его мнению, в нынешних условиях потолком роста для иностранной валюты могут стать отметки в 75 рублей за доллар и 80 рублей — за евро.