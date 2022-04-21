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Финансы

ЦБ КНР понизил курс юаня к доллару до минимума за полгода

07:24, 22 апреля 2022
ЦБ КНР понизил курс юаня к доллару до минимума за полгода Фото: pixabay.com
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Народный банк КНР (Центробанк) понизил 22 апреля курс юаня к доллару на 498 пунктов, до 6,4596 юаня за одну единицу американской валюты. Данное значение является минимальным с 13 октября 2021 года, сообщается на сайте регулятора.

В 2022 году власти КНР намерены поддерживать курс юаня на «рациональном и сбалансированном уровне». Об этом прежде говорилось в докладе Госсовета КНР.

Снижение курса юаня к доллару длилось несколько месяцев в 2020 году на фоне пандемии. В 2021 году китайская валюта укрепилась и весь год держалась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.

Ранее стало известно, что МосБиржа сделала фьючерс на юань более доступным для массового инвестора. Торговая площадка объясняет свое решение тем, что юань стал популярнее среди участников рынка. Однако большинство сделок по купле-продаже фьючерсов, по сути, являются спекуляцией, основанной на прогнозах изменений цен.

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