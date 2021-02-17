ЦБ аннулировал банковскую лицензию «ПСА Финанс Рус»

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Долговые ценные бумаги на один миллиард долларов планирует разместить компания Telegram для инвесторов в России, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Чтобы вложиться в облигации компании, заинтересованным лицам придётся выложить минимум 50 млн долларов — это стартовый чек, сообщили источники газеты «Коммерсант». При этом другой источник уверяет: в случае необходимости чек...