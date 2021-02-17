ЦБ аннулировал банковскую лицензию «ПСА Финанс Рус»

https://static.news.ru/photo/5c430018-71c1-11eb-a49e-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Банк России принял решение об аннулировании лицензии на осуществление банковской деятельности для кредитной организации «ПСА Финанс Рус». Данное решение было принято после соответствующего ходатайства банка.
Кредитная организация не была участником системы страхования вкладов. Она занимала 296-е место в банковской системе РФ.
Руководство банка самостоятельно обратилось в ЦБ с просьбой аннулировать лицензию в связи с ликвидацией кредитной организации.
Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, — говорится в сообщении регулятора.
Банк России назначит ликвидационную комиссию для контроля за процессом закрытия банка.
В декабре 2020 года ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у подмосковного Дом-Банка. Дом-Банк был участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 ноября он располагался на 384-й строчке в российской банковской системе.