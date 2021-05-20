Аналитики назвали среднюю стоимость букета на последний звонок

https://static.news.ru/photo/1398a5a2-ba14-11eb-ac56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупка букета на последний звонок обойдётся выпускникам в этом году на 3% дешевле, чем в прошлом. Его цена в среднем по России составляет 987 рублей, дешевле всего цветы стоят в Пермском крае, самые дорогие букеты — в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор».

Букет на последний звонок обойдётся школьнику в среднем в 987 рублей. По сравнению с прошлым годом цветы подешевели на 3%, — говорится в исследовании.

В столице букет выпускнику обойдётся в среднем в 1401 рубль, в Санкт-Петербурге — в 1124 рубля, в ХМАО — в 1327 рублей, в Иркутской области — в 1255 рублей, в Краснодарском крае — в 1142 рубля.

Дешевле всего цветы стоят в Челябинской области (798 рублей), Калининградской области (741 рубль) и Башкирии (732 рубля). Самые низкие цены зафиксированы в Пермском крае (660 рублей).

Ранее бывший главный санитарный врач и действующий депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, не должны препятствовать проведению очных выпускных в школах в 2021 году. По его словам, нужно сохранить частичные ограничения. В первую очередь защита требуется учителям, которые должны поставить прививку от COVID-19. Кроме того, в защите нуждаются родители.