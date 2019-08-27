https://static.news.ru/photo/bbcf8bc6-c92c-11e9-bff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Зарплата дождавшихся её повышения россиян за последний год выросла в основном на 5-10%. Увеличение окладов и их индексации коснулось только 12% работающих.

При этом у большинства россиян (69%) последний раз повышение зарплаты происходило более трех лет назад, у 19% — два-три года назад, а у 12% — один-два года назад. Об этом сообщает РИА Новости/Прайм со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Исследование проводилось во всех субъектах РФ. В нём участвовали 4000 экономически активных россиянина старше 18 лет.

Те россияне, которые дождались повышения окладов за последний год, отметили, что её рост составил 5-10% (у 81% из них). На 10-15% увеличилась зарплата у 8% респондентов, а у 6% — на 15-20%. Только 2% респондентов сообщили, что их зарплата выросла более чем на 30%.

Ранее News.ru сообщал, что ЦБ прогнозирует рост реальных зарплат в России. В третьем квартале текущего года он достигнет показателя в 3-3,5% в годовом выражении. Согласно данным Центробанка, за июль и июнь доходы граждан РФ в реальном выражении увеличились на 2,9 и 3,5% соответственно.