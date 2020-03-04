https://static.news.ru/photo/5b1eec20-5db7-11ea-a4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приезжие рабочие в Иркутске могут рассчитывать в среднем на 82 тысячи рублей в месяц, говорится в исследовании, проведённом порталом «Авито Работа».

Поменьше платят в Новосибирске и Казани — 74 и 73 тысячи рублей соответственно. Москва и Санкт-Петербург не в лидерах по размерам зарплат вахтовиков, (63,5 и 62,9 тысяч), но большинство вакансий, 16%, предлагают в столице. При этом число рабочих мест с вахтовым режимом в 2019 году выросло на 19% по сравнению с предыдущим годом, а соискателей стало меньше на 9%, передаёт ТАСС.

В основном, в вахтовой работе заинтересованы жители маленьких городов и посёлков, они, в поисках таких мест, разместили 66% от общего числа резюме.

Как писал NEWS.ru ранее, больше всего вакансий в России в минувшем году было зафиксировано во втором квартале (с апреля по июнь). По его итогам насчитывалось более 1,16 млн свободных рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по труду и занятости.