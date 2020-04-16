Более 40% россиян заметили рост расходов на продукты во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/ef359aa0-7fa7-11ea-8ed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России сообщили об изменениях в питании во время режима самоизоляции. Больше половины (56%) рассказали, что готовят дома, а 43% россиян заметили рост расходов на продукты.

Каждый пятый участник опроса (22%) рассказал, что период самоизоляции внёс изменения в его питание. Так, 56% чаще готовят дома, 12% сократили объём съедаемого, 14% добавили более здоровые продукты в свое меню. Однако <...> каждый третий признался (32%), что стал больше есть, не знают меры во вредных продуктах 11%, — привели результаты опроса компании Mail.ru в ТАСС.

Более половины (55%) россиян готовят то, что умеют, 34% респондентов ищут новые рецепты в Интернете, а 19% предпочитают экспериментировать на кухне. Чаще всего готовят мясо птицы, супы, овощные салаты, блюда из яиц, а также каши. Около 60% сообщили, что прежде всего еда должна быть вкусной.

Ещё 40% считают, что надо готовить только то, что нравится близким, 36% настаивают на разнообразии, 22% важна скорость приготовления блюда, следят за калориями и составом блюд 20%, — привели данные опроса в ТАСС.

Большинство россиян (72%), несмотря на режим самоизоляции, продолжают делать покупки в супермаркетах, 32% опрошенных сообщили, что отправляют за покупками кого-то из членов семьи, лишь 9% пользуются только онлайн-магазинами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные рекомендовали питаться во время самоизоляции не менее пяти раз в день. Отмечается, что лучшим вариантом для здоровья будет три основных приёма пищи и два перекуса.