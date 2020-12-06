Более 4 млн россиян не пересекают границу из-за долгов

Более 4 млн россиян не могут выехать за границу, так как у них есть долги. По сравнению с 2019 годом число невыездных россиян возросло примерно на 20%.
В стоп-листе Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) значатся имена 4,1 млн россиян,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России фиксируют всё больше случаев просрочек платежей по кредитам, взятым на покупку автомобиля. Долги граждан накапливаются на фоне обострения эпидемиологической ситуации. Так, в октябре заёмщики не доплатили банкам порядка 638 млн рублей.