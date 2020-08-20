Более 30% вкладчиков намерены забрать свой депозит из банка

https://static.news.ru/photo/3b7be196-e34c-11ea-97bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Свыше 30% вкладчиков сообщили, что намерены забрать свой депозит из банка.

При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик, — привели данные исследования компании IDF Eurasia в ТАСС.

Согласно опросу, большинство вкладчиков (43%) не планируют забирать депозит из банка, 18% сообщили, что пока не определились с решением и примут его в зависимости от обстоятельств, а 7% не дали ответа.

Вкладчики, которые заявили о намерении закрыть депозиты, сообщили, что хотят вложить деньги в иностранную валюту (47%), в акции, облигации, драгоценные металлы или недвижимость (18%), бизнес или прямые инвестиционные займы (10%), а 17% заявили, что намерены потратить средства на текущие расходы.

Результаты исследования показывают, что приверженность консервативным сберегательным стратегиям в обществе по-прежнему остается весомой, об этом говорит то, что даже в текущих условиях почти половина вкладчиков не готова отказываться от депозитов. Что касается дальнейшего распоряжения средствами теми, кто намерен снять вклады, то популярность желания приобрести валюту объяснима — это один из наиболее простых и доступных способов, — процитировали гендиректора IDF Eurasia в России Ирину Хорошко в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, максимальные ставки Сбербанка по рублёвым депозитам опустились в среднем на 0,23–0,3 процентных пункта (п. п.). До этого ставки по депозитам Сбербанк снижал 2 июля. Тогда снижение составило в среднем 0,8 п. п.