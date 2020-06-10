Более 150 тысяч канадцев вынуждены вернуть пособия поддержки при COVID-19

https://static.news.ru/photo/182f1960-ab93-11ea-9ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Жители Канады были вынуждены вернуть пособия, которые получили в рамках господдержки при пандемии коронавирусной инфекции. Налоговое управление Канады сообщило, что возврат средств коснулся приблизительно 190 тысяч граждан.

Безработные канадцы получали пособия от государства в размере $1500 на протяжении четырёх месяцев. Однако, как выяснилось, не все из них соответствовали критериям программы поддержки. Налоговые специалисты связали это и с незнанием ситуации, и с намеренным мошенничеством, сообщает РИА Новости.

Министр по вопросам занятости, развитию трудовых ресурсов и социальной интеграции людей с ограниченными возможностями Карла Куолтро оценила, что около 2% из 8,4 млн граждан, обратившихся за господдержкой, получили средства, заведомо зная, что не имеют на них права.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ обсудит возможность поддержки медицинских и социальных работников, которые оказывают помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.