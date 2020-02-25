Значительное снижение индексов на фондовых торгах в США и других странах привело к сокращению состояния 500 самых богатых людей мира. Суммарно они стали беднее на $139 млрд.
Это самые масштабные потери богачей с октября 2016 года,
Фондовые торги 24 февраля завершились снижением котировок из-за опасений, что распространение китайского коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость золота превысила отметку $1690 за тройскую унцию и обновила максимум, зафиксированный 19 февраля текущего года. Апрельские фьючерсы на нью-йоркской бирже Comex прибавили 2,52% — до $1690,2. Ценовой максимум поднялся до $1691,7. Золото впервые поднялось выше $1600 с начала 2013 года. Драгметаллы дорожают из-за опасений инвесторов, что эпидемия коронавируса нового типа негативно повлияет на мировую экономику.
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