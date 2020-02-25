https://static.news.ru/photo/628ced10-5789-11ea-bad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Значительное снижение индексов на фондовых торгах в США и других странах привело к сокращению состояния 500 самых богатых людей мира. Суммарно они стали беднее на $139 млрд.

Это самые масштабные потери богачей с октября 2016 года, сообщает Bloomberg. По данным агентства, больше других — по $4,8 млрд — потеряли глава корпорации Amazon Джефф Безос и гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. На $4 млрд уменьшилось состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги, на $3,48 — главы компании Facebook Марка Цукерберга, на $2,7 млрд — одного из основателей компании Google Ларри Пейджа.

Фондовые торги 24 февраля завершились снижением котировок из-за опасений, что распространение китайского коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость золота превысила отметку $1690 за тройскую унцию и обновила максимум, зафиксированный 19 февраля текущего года. Апрельские фьючерсы на нью-йоркской бирже Comex прибавили 2,52% — до $1690,2. Ценовой максимум поднялся до $1691,7. Золото впервые поднялось выше $1600 с начала 2013 года. Драгметаллы дорожают из-за опасений инвесторов, что эпидемия коронавируса нового типа негативно повлияет на мировую экономику.