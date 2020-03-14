https://static.news.ru/photo/b9c949f0-6587-11ea-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Бернар Арно Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Богатейшие люди мира, составляющие топ-500 толстосумов, из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть потеряли почти $1 трлн. Только за 12 марта их совокупные потери составили $331 млрд.

Это самое большое однодневное падение за последние восемь лет, отмечает агентство Bloomberg. По его данным, основные накопления богачей «были уничтожены событиями последних четырёх дней».

Самым пострадавшим от непредвиденных обстоятельств оказался глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Он потерял $9,5 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самый богатый человек в мире Джефф Безос, основатель компании Amazon, купил самое дорогое поместье в Беверли-Хиллз. Оно обошлось ему в $165 млн. Раньше ни один объект в Лос-Анджелесе не был продан за столь рекордную сумму. Площадь поместья — 3,6 га, на участке есть теннисный корт, поле для игры в гольф, сады и дома.