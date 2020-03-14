Богатейшие люди мира, составляющие топ-500 толстосумов, из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть потеряли почти $1 трлн. Только за 12 марта их совокупные потери составили $331 млрд.
Это самое большое однодневное падение за последние восемь лет,
Самым пострадавшим от непредвиденных обстоятельств оказался глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Он потерял $9,5 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самый богатый человек в мире Джефф Безос, основатель компании Amazon, купил самое дорогое поместье в Беверли-Хиллз. Оно обошлось ему в $165 млн. Раньше ни один объект в Лос-Анджелесе не был продан за столь рекордную сумму. Площадь поместья — 3,6 га, на участке есть теннисный корт, поле для игры в гольф, сады и дома.
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