Американская корпорация Boeing временно остановила выплату всех дивидендов, о времени возобновления выплат не сообщается.
Глава компании и представитель совета директоров отказались от получения своих зарплат, также продлена остановка выкупа акций Boeing с рынка,
Тяжёлая экономическая ситуация в связи с пандемией коронавируса и собственные проблемы компании, связанные с самолётами 737 Max, вынудили корпорацию запросить поддержку у правительства США.
Как писал NEWS.ru ранее, у самолётов марки 737 MAX американской корпорации Boeing обнаружена новая неисправность, которая может отложить возвращение лайнеров на мировой рынок. Выяснилось, что система громоотвода на 737 MAX установлена неправильно, а при попадании в лайнер молнии у него могут отказать и загореться оба двигателя.
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