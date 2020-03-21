Фото: boeing.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в рамках мер по поддержке граждан и экономики в условиях распространения коронавируса банкам рекомендовано реструктурировать кредиты россиянам, которые заразились этой инфекцией. Гражданам нужно предоставить кредиторам официальное подтверждение наличия у них COVID-19.

Банкам дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, не назначать по ним штрафов. Речь идёт в первую очередь о тех гражданах, которые предоставят официальное подтверждение о наличии у них коронавирусной...