https://static.news.ru/photo/c75b806e-6079-11ea-9790-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Из-за коронавируса было принято решение перенести на неопределённый срок инвестиционный форум в Сочи, экономические форумы в Красноярске и Ялте, отменить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Организаторы площадок, а также отельеры и рестораторы уже сообщили о значительных убытках и недополученной в связи с этим прибыли.

Индустрия выставочных застройщиков потеряет суммарно более 10 млрд рублей, — сообщили РБК в Союзе выставочных застройщиков, куда входят 34 компании, занимающиеся сооружением стендов для форумов.

С учётом потерь компаний, предоставляющих на форумах услуги кейтеринга, аренды мебели и цветочного оформления, эти убытки могут составить 15 млрд рублей.

Руководитель управляющей компании Hotel Consulting Роман Сабиржанов рассказал изданию, что ПМЭФ, который длится всего несколько дней, приносит петербургским отельерам около 10% годовой прибыли, которых они теперь лишатся. А крупным ресторанам ПМЭФ давал дополнительный бонус к выручке в размере как минимум 15–20%.

Как писал NEWS.ru, ПМЭФ в этом году решили не проводить после того, как ВОЗ объявила ЧС международного значения из-за вспышки коронавируса в странах — участницах форума. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает это рациональным решением, которое, по его мнению, особо не повлияет на экономику России. Он сообщил, что в настоящее время у экономистов «много других форм общения», они могут обмениваться информацией и даже выступать онлайн. Кудрин также признался, что сам отменил уже «целый ряд командировок» на разные форумы.