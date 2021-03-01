Биткойн резко подскочил в цене на 10%

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Биткойн вырос более чем на 10%, до 49,778 тысячи долларов, следует из данных площадки CoinDesk.

Как пишет ТАСС, на пике цена криптовалюты выросла на 10,17%, до 49,829 тысячи долларов, но потом отыграла обратно около 200 долларов.

28 февраля стало известно, что курс биткойна обновил трёхнедельный минимум, рухнув до 43 тысяч долларов. Рекордной отметки валюта достигла 21 февраля, подобравшись к 58 тысячам долларов за единицу.

Ранее эксперты сообщили, что на майнинг биткойнов приходится 0,59% мирового потребления электроэнергии. Примерно столько понадобилось бы британцам, чтобы кипятить горячую воду в течение 29 лет.

Операторы мессенджера Telegram планируют в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram, писал NEWS.ru. Транзакции будут доступны 200–300 миллионам пользователей сервиса. Как и биткойн, Gram будет структурно функционировать децентрализовано и избегать мер государственного контроля.