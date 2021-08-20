Биткойн поднялся выше $50 тысяч впервые с мая

Биткоин впервые с 15 мая 2021 года поднялся в цене выше $50 тысяч. В ходе торговой сессии в понедельник криптовалюта показала рост в 2,27%. Об этом сообщает ТАСС.

Трейдеры криптовалютой массово стали покидать Китай после того, как 21 июня Народный банк страны потребовал от крупнейших коммерческих банков и платёжных операторов строго исполнять требования по ограничению рисков, связанных с криптовалютой.

Ранее эксперты заявили, что незаконный майнинг криптовалюты может провоцировать аварийные ситуации в электросетевом комплексе, влияет на его развитие и модернизацию, а также увеличивает затраты на электроэнергию для потребителей. При этом майнеры прибегают ко всё более изощрённым способам сокрытия деятельности.

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний отметили, что воровство электроэнергии может привести к убыткам сетевых компаний и других категорий потребителей при установлении фермы в жилом доме. Оценить ущерб от незаконных майнеров в России сложно, так как их потребление учитывается в совокупном объёме энергопотребления.