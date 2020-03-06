https://static.news.ru/photo/9ee815ac-5fc5-11ea-8b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французский суд признал биткоин взаимозаменяемым активом, тем самым уравняв его с официальной валютой. Решение было вынесено в рамках разбирательства французской биржевой платформы Paymium с английской инвестиционной фирмой BitSpread.

В 2014 году торговая платформа одолжила BitSpread определённую сумму в BTC. После хардфорка сети в 2017 году держатели оригинальной криптовалюты могли получить новые монеты BCH. Это и стало предметом спора, — сообщает французское издание Les Echos.

В итоге суд признал, что на цифровые деньги распространяются общие принципы кредитования, а это значит, что право собственности на актив остаётся у заёмщика на всё время действия договора. Суд заключил, что BitSpread может оставить BCH себе по такому же принципу, как акционер получает дивиденды.

Юрист Kramer & Levin Юбер де Воплан назвал это решение масштабным и значительным, так как оно позволяет рассматривать биткоин как деньги или другие финансовые инструменты.

Как писал NEWS.ru, биткоин значительно вырос в начале февраля, когда Китай объявил о вспышке коронавируса. Стоимость криптовалюты достигла рекордных $9800. Однако вскоре биткоин начал сдавать позиции, и сейчас его цена составляет около $8600.