Биткоин снова побил рекорд, преодолев отметку в $46 тысяч

https://static.news.ru/photo/968e2f72-6a69-11eb-a44b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин установил новый рекорд, после того как в течение получаса вырос более, чем на $1 тысячу, превысив отметку в $46 тысяч. Криптовалюта совершила такой прыжок с 02:00 до 02:29 мск.

В последний момент биткоин стоил $46 224, следует из данных портала CoinDesk.

Резкий рост криптовалюты начался 8 февраля, после того, как стало известно, что компания Tesla вложила в биткоин $1,5 млрд. За сутки криптовалюта прибавила в цене 13%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по состоянию на 16:00 по московскому времени 8 февраля биткоин оценивался в $43,8 тысячи. При этом за пять минут до этого, в 15:54 мск, цена на криптовалюту поднялась выше $42 тысяч.