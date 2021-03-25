Биткоин снизился более чем на 10%

https://static.news.ru/photo/2328f22a-8d68-11eb-93e6-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Стоимость биткоина 25 марта начала резко снижаться, показав падение более чем на 10% за сутки.

По данным портала CoinDesk, отслеживающего динамику курсов криптовалют, в 15:15 мск биткоин стоил $51 144,15.

13 марта стоимость самой популярной криптовалюты обновила исторический рекорд, превысив отметку в $59 тысяч. Финансовые аналитики полагают, что рынок криптовалют находится в стадии коррекции, а текущие тенденции говорят о том, что стоимость биткоина может снизиться до $40 тысяч. На курс криптовалюты может оказывать влияние снижение рынков традиционных валют, которое, в свою очередь, связано с повышением рисков инфляции.

Бывший глава криптобиржи BTCC Бобби Ли предполагает, что к лету стоимость биткоина вырастет до $100 тысяч, в дальнейшем курс криптовалюты может вырасти втрое, после чего «пузырь лопнет».

22 марта на турецких одноранговых криптовалютных биржах стоимость биткоина достигла $94 тысяч в результате падения национальной валюты к доллару США, писал NEWS.ru.