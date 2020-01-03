https://static.news.ru/photo/b75aa500-2e38-11ea-9b58-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Xinhua/Globl Look Press

Билл Гейтс заявил, что хочет, чтобы его собратья-миллиардеры платили гораздо более высокие налоги. К концу десятилетия соучредитель Microsoft Corp. выделил миллиарды долларов на борьбу с бедностью и улучшение здравоохранения и образования. При этом его состояние также удвоилось за этот период в результате стремительного роста фондовых рынков и благоприятной налоговой политики.

Законодатели США должны закрыть лазейки, повысить налог на недвижимость и на прирост капитала, чтобы он равнялся ставке на трудовой доход, написал Гейтc в своём блоге.

Миллиардер также призвал американские штаты и местные органы власти сделать свои налоги «более справедливыми» и подтвердил свою поддержку подоходного налога штата в Вашингтоне, где он живёт, сообщает Bloomberg.

Я был непропорционально вознаграждён за ту работу, которую я проделал, в то время как многие другие работали не меньше. Вот почему я за налоговую систему, в которой вы платите более высокий процент налогов, если у вас больше денег. И я думаю, что богатые должны платить больше, чем сейчас, включая Мелинду (жену Гейтса. — NEWS.ru) и меня, — написал Гейтс.

Bloomberg назвал самого разбогатевшего российского миллиардера в 2019 году, писал ранее NEWS.ru.