Банковскую тайну россиян раскрыли налоговикам

https://static.news.ru/photo/c8d7b23e-3593-11ea-a7df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки с 17 марта 2021 года по закону обязаны будут выдавать налоговикам сведения, отнесённые к банковской тайне. В силу вступили поправки в Налоговый кодекс.

Закон пописал 17 февраля российский президент Владимир Путин. Теперь в течение трёх суток кредитные организации обязуются отправить по запросу в налоговую копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие и заявлений на закрытие счёта. Также налоговики смогут получить с образцами подписей и оттиски печатей, пишет РБК.

Также под закон попали и данные о бенефициарных владельцах. Разрешение на подобные запросы со стороны ФНС выдаётся с согласия руководителя налогового органа или уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти.

Как ранее заявили в Госдуме, подобная мера поможет «обелить экономику, не затрагивая интересы добросовестных налогоплательщиков».

С 1 апреля прошлого года в распоряжение налоговых органов поступили также сведения об открытии или закрытии электронных кошельков. Это затрагивает клиентов таких сервисов, как «QIWI Кошелёк», WebMoney, PayPal и других.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) стали чаще посещать с проверками физических лиц после обработки сведений, полученных в рамках международного обмена за 2017 год.